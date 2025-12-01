Tijelo Stanojevića pronađeno je na njivi u zapaljenom automobilu "pežo 206". Istražitelji su utvrdili da je on ubijen sa dva metka iz pištolja.

Violeta S., supruga ubijenog Miroljuba Stanojevića iz Dragovca kod Požarevca, na glavnom ročištu pred Višim sudom u ovom gradu priznala je da je ubila svog supruga u aprilu 2021. godine i pokušala da se riješi tijela jer ju je godinama zlostavljao i varao.

Da podsjetimo, tijelo Stanojevića, inače poznatog poljoprivrednika, pronađeno je na njivi u zapaljenom automobilu "pežo 206". Istražitelji su utvrdili da je on ubijen sa dva metka iz pištolja, a 13 mjeseci kasnije lisice na ruke stavljene su njegovoj supruzi i sinovima. Više tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnica u odnosu na suprugu i jednog sina, koji su se teretili za ubistvo u saizvršilaštvu.

Ponovljeno suđenje

"Viši sud u Požarevcu u novembru 2024. godine osudio je Violetu i sina Uroša na po 10 godina robije, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu u martu ove godine ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Kada je suđenje ponovo počelo, suočena sa mogućnošću da će i ona i sin robijati, Violeta je odlučila da prizna djelo", priča izvor upućen u dešavanja i dodaje da je žena do detalja opisala zločin:

"Rekla je da je tokom braka sa Miroljubom bila žrtva nasilja, da ju je on konstatno omalovažavao, varao i čak javno šetao po selu sa ljubavnicom. Ispričala je i da je ona na njihovom porodičnom imanju vrijedno radila i praktično sama sve vukla, ali da njemu to nikada nije bilo dovoljno. Tokom jedne rasprave u kojoj ju je izvređao, uzela je pištolj i ubila ga na njihovoj farmi", priča izvor:

"Kako je navela, posle toga je pozvala sina i rekla mu šta je učinila i zamolila ga da joj pomogne da ubaci tijelo u kola. Sin, kako tvrdi, nije znao gdje je odvezla Miroljubovo tijelo, a ni da je pokušala da ga se otarasi tako što ga je polila benzinom i zapalila, već ga je samo ubacio u auto", otkriva izvor.

Vještačenje

Iskaz koji je optužen dala poklopio se sa materijalnim dokazima do kojih je Više tužilaštvo došlo.

"Sin je posle njenog priznanja rekao da on ostaje pri tome da nije izvršilac zločina, ali je potvrdio njenu priču i rekao da zbog majke koja je u prethodnom periodu odlučila da se brani ćutanjem nije ni mogao da iznese neke detalje", navodi izvor.

Viši sud u Požarevcu naložio je dopunsko vještačenje uračunljivosti Violete S. u trenutku izvršenja zločina.

"Utvrdiće se da li je ona zločin izvršila u afektu ili ga je isplanirala", dodaje izvor.

Pucano s leđa Stanojević je ubijen sa dva metka sa leđa. Prvi metak mu je prošao kroz plećku, a drugi kroz kuk. U kolima koja nisu izgorela do kraja pronađeni su DNK tragovi koji su navodno i pomogli istražiteljima da rasvijetle zločin.

