Pitbul usmrtio bebu od 18 mjeseci na Zakintosu.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Na ostrvu Zakintos u Grčkoj dogodila se strašna tragedija kada je porodični pas pitbul usmrtio bebu od 18 mjeseci, piše grčki portal "Prototema". Dijete se igralo u dvorištu kada mu je prišao pitbul i napao ga iz nepoznatog razloga.

Tragedija se dogodila u Agios Leontasu na Zakintosu. Dijete se samo igralo u dvorištu kada je pitbul prišao i napao ga.

Μακριά από ζώα με απρόβλεπτο χαρακτήρα.

Το αυτό και για τους ανθρώπους.

Τραγωδία στην Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση του σκύλου ράτσας πίτμπουλ της οικογένειαςhttps://t.co/BUqwaPkpBD — Ας πρόσεχες. (@As_prosexes)December 6, 2025

Roditelji su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju kada su u dvorištu vidjeli šta se dogodilo. Nažalost, već je bilo kasno.

Otac djeteta je albanskog porijekla, a majka je porijeklom iz Velike Britanije. Oboje žive godinama na Zakintosu i nalaze se u pritvoru nakon smrti djeteta.