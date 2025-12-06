Pitbul usmrtio bebu od 18 mjeseci na Zakintosu.
Na ostrvu Zakintos u Grčkoj dogodila se strašna tragedija kada je porodični pas pitbul usmrtio bebu od 18 mjeseci, piše grčki portal "Prototema". Dijete se igralo u dvorištu kada mu je prišao pitbul i napao ga iz nepoznatog razloga.
Tragedija se dogodila u Agios Leontasu na Zakintosu. Dijete se samo igralo u dvorištu kada je pitbul prišao i napao ga.
Μακριά από ζώα με απρόβλεπτο χαρακτήρα.— Ας πρόσεχες. (@As_prosexes)December 6, 2025
Το αυτό και για τους ανθρώπους.
Τραγωδία στην Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση του σκύλου ράτσας πίτμπουλ της οικογένειαςhttps://t.co/BUqwaPkpBD
Roditelji su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju kada su u dvorištu vidjeli šta se dogodilo. Nažalost, već je bilo kasno.
Otac djeteta je albanskog porijekla, a majka je porijeklom iz Velike Britanije. Oboje žive godinama na Zakintosu i nalaze se u pritvoru nakon smrti djeteta.