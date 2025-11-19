Finska naftna kompanija Teboil, u vlasništvu ruskog Lukoila, najavila je zatvaranje svih svojih 430 benzinskih pumpi u zemlji zbog nestašice goriva izazvane američkim sankcijama,

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Finska kompanija "Teboil", u vlasništvu ruskog "Lukoila", saopštila je danas da se priprema za zatvaranje svih svojih benzinskih pumpi u zemlji, jer nestaje goriva zbog američkih sankcija protiv njene matične kompanije.

"Teboil" ima 430 benzinskih pumpi u Finskoj, prema podacima na veb stranici kompanije to je petina od 2.250 pumpi u toj nordijskoj zemlji, prenosi Rojters. U saopštenju "Teboila" navodi se da će se benzinske stanice zatvarati u fazama kada se zalihe goriva rasprodaju.

Sjedinjene Američke Države su prošlog mjeseca uvele sankcije kompaniji "Lukoil" zbog rata u Ukrajini, što je poremetilo međunarodno poslovanje kompanije.

"Teboil" je saopštio u ponedeljak da je američko Ministarstvo finansija produžilo licencu kompaniji, što pruža kompaniji snažnu osnovu za nastavak poslovanja.

"Nova licenca pruža jasne pravne osnove za obnavljanje platnog saobraćaja kompanije. Teboil teži da što prije obnovi svoje operativne kapacitete'', navela je kompanija u saopštenju. Predstavnici kompanije nisu bili dostupni za komentar.