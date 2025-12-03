Vozovi bi na pruzi Beograd-Budimpešta kroz Mađarsku trebalo da saobraćaju brzinom do 160 kilometara na sat.

Mađarska vlada planira da otvori za saobraćaj prugu Budimpešta-Beograd 20. februara 2026, izjavio je ministar saobraćaja Mađarske Janoš Lazar, prenosi budimpeštanski list na njemačkom Budapester cajtung.

Prema pisanju lista, Lazar je izvještavajući parlamentarni odbor za privredu o aktivnostima svog ministarstva građevinarstva i saobraćaja, rekao da ne može da otkrije detalje o uslovima kineskog kredita za izgradnju pruge, jer je to poslovna tajna koja može da bude obijelodanjena samo uz pristanak obje strane.

Izgradnja dionice u Srbiji u posljednje vrijeme bila je malo sporija, ali se izgradnja dionice kroz Mađarsku ubrzala.

Kao ogroman uspijeh Janoš Lazar je opisao nedavno odobreni kredit kredit Evropske investicone banke pomoću kog će uskoro u Mađarskoj početi projekat obnove željezničke mreže vrijedan gotovo 800 milijardi forinti (oko 2,1 milijarde eura). Riječ je o obnovi hiljada kilometara pruga, a sredstva su, prema riječima Lazara, u potpunosti obezbijeđena.

U njegovom ministarstvu radi ukupno 1.930 ljudi, i ono je sa povezanim institucijama i preduzećima najveći poslodavac u Mađarskoj. Samo grupacija MAV-Volan (Mađarske željeznice) zapošljava gotovo 50.000 ljudi.