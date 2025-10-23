Za razliku od maglev sistema koji koristi magnetnu levitaciju, CR450 se oslanja na čelične točkove i šine, ali uz unapređenu aerodinamiku, lakše materijale i pametne sisteme za kontrolu brzine i stabilnost.

Izvor: Ju Huanzong / Xinhua News / Profimedia

Kina je započela poslednju fazu testiranja novog superbrzog voza CR450, čija brzina od 453 kilometra na sat premašuje postojeće modele sa točkovima za više od 100 kilometara. Kada pređe 600.000 kilometara na testnim prugama i pojedinim željezničkim linijama, dobiće dozvolu za prevoz putnika - što bi trebalo da se desi već naredne godine.

Kako prenosi kineska državna televizija CCTV, na brzoj liniji Šangaj-Čongking-Čengdu nedavno je otvorena posebna testna trasa za CR450 - voz nove generacije koji je razvijen pod nadzorom kineske državne železničke grupe.

Projekat je pokrenut 2021, a prvi prototip predstavljen je krajem prošle godine. Prema pisanju Chosun Biz-a, CR450 je postavio novi rekord za najveću brzinu voza sa točkovima na šinama (dakle, ne maglev sistem), dostižući 453 km/sat.

Među vozovima koji su trenutno u komercijalnoj upotrebi, najbrži je šangajski maglev, koji dostiže maksimalnu brzinu od 460 kilometara na sat. Ako se on izuzme, najbrži voz sa točkovima je kineski CR400, sa maksimalnom brzinom od 350 km/h. Slijede francuski TGV i japanski Shinkansen, koji razvijaju brzine do 320 km/sat, dok korejski KTX-Sancheon postiže maksimalnih 305 km/sat.

Novi CR450 donosi niži, lakši i elegantniji dizajn u odnosu na prethodnika. Kako bi se smanjio otpor vazduha i povećala brzina, dužina "nosa" voza povećana je sa 12,5 na 15 metara, dok donji dio karoserije minimizira razmak između točkova i tijela voza. Visina karoserije smanjena je za oko 20 centimetara, a ukupna težina smanjena je za čak 50 tona. Rezultat toga je 22% manje aerodinamičkog otpora.

U praksi, to znači i znatno brže ubrzanje - CR450 razvija brzinu od 350 kilometara na sat za svega 4 minuta i 40 sekundi, što je čak 100 sekundi brže nego ranije.