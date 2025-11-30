Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je Srbija već 52 dana nije dobila ni kap nafte zbog američkih sankcija NIS-u i upozorio da sekundarne sankcije mogu ozbiljno pogoditi srpske banke.

Izvor: PINK TV/Printscreen/Vladimir Tereshkov/Shutterstock

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podsjetio je da već 52 dana Srbija nije dobila "ni kap nafte" i da je rukovodstvo zemlje razgovaralo sa svima, i sa Rusima, te da "smo zamolili da pronađu rješenje koje bi bilo prirodno i normalno".

"Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS-a s ciljem da se isključi ruski menadžment, a onda su prvi put jasno rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo i da će tek tada odblokirati sankcije. To nije zasnovano ni na međunarodnom pravu, ali su to stvari koje se u eri nepravde i sile događaju. Mi smo mala zemlja, ne možemo da funkcionišemo bez nafte. Imamo jedan naftovod koji su Hrvati zatvorili sat vremena prije nego što su krenule sankcije", rekao je on u telefonskom uključenju za Informer i dodao da su veliki problem sekundarne sankcije koje bi mogle da pogode naše banke:

"Razgovarali smo sa svima, i sa Rusima, i zamolili ih da pronađu rješenje koje bi bilo prirodno i normalno. I da odmah odgovorim onima koji glume da su veliki rusofili, a obično govore po nečijem nalogu, pa pitaju kako su se suprotstavili Belgijanci. Pa mogu zato što će oni biti odgovorni ako otmu rusku imovinu, ali imaju dovoljno i nafte i gasa", naveo je on.