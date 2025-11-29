Saobraćajna nesreća u kojoj su stradali Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) i dalje potresa javnost, jer se zbog niza nevjerovatnih okolnosti za njihovo vozilo nije znalo čak tri dana.

Ana Radović (20) sahranjena je juče na Zlatiboru, nakon što je izgubila život u saobraćajnoj nesreći 23. novembra na magistralnom putu Čačak-Požega, u Ovčar banji.

Saobraćajka u kojoj je studentkinja Pravnog fakulteta poginula zajedno sa svojim prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37), koji je bio za volanom "audija QS" dok su sa Zlatibora putovali za Beograd, ne prestaje da intrigira javnost, prije svega zbog nevjerovatnog spleta nesrećnih okolnosti.

Podsjetimo, "audi" je sletio s puta u nedelju, 23. novembra, a da se udes uopšte dogodio otkriveno je tek 26. novembra. Tri dana porodice Radović i Masalušić nisu znale šta se dogodilo Ani i Aleksandru, pa su nestanak prijavili policiji i klupko je tada počelo da se odmotava.

Tijela tri dana u olupini

"Način na koji se ovaj udes dogodio je za rubriku vjerovali ili ne. Od toga da je bankina na dijelu puta, na kojem je 'audi' sletio, od ranije bila pokidana, preko toga da se baš na tom mjestu nalazi betonski propust, do toga da na tom mjestu nema kuća, restorana, a u vrijeme nesreće baš ni jedno vozilo nije naišlo ni iza njih ni iz suprotnog smjera, i do toga da sam auto nije virio iz te rupe kako bi ga kasnije drugi vozači mogli uočiti...", objašnjava izvor kako je došlo do toga da tijela tri dana budu u olupini na samo metar od magistrale.

Takođe, i sama potraga za dvije nestale osobe imala je određene poteškoće.

"Na kraju su istražitelji u utorak, 25. novembra, uspjeli da preko baznih stanica lociraju Anin telefon. Signal je 'bacao' na jezero Međuvršje. Zbog toga su vatrogasci-spasioci u utorak čitavog dana pretraživali jezero, jer je postojala sumnja da su kola sletjela u vodu. Na tu pomisao je navelo to što na toj dionici ništa nije ukazivalo na scenario da je 'audi' sletio direktno u rupu preko magistrale, odnosno preko puta jezera", kaže izvor i dodaje da sa Aninog telefona jeste upućen 'panik poziv' na broj 194, ali taj poziv je, kako su objasnili iz domazdravlja u Čačku, bio na engleskom i nerazgovjetan, te na osnovu njega nisu mogli da otkriju lokaciju sa koje je pozvano, kao ni zbog čega je pozvano.

Inače, kako se nezvanično saznaje iz istrage, ograda duž magistralnog puta je bila oštećena u nekom od ranijih udesa na tom mjestu, te je spasiocima promakao ambis koji se iza nje nalazi. Kako dodaje izvor, kada su vratili satelitske snimke kretanja "audija", jasno se vidi da on čeličnu ogradu (bankinu) nije ni dotakao.

Ispravio blagu krivinu

"Na toj dionici brzina je sigurno bila prevelika. Vozilo koje se kreće 120 km/h prelazi 33 metra u jednoj sekundi. Dovoljno je da vozač na trenutak pogleda u telefon ili skrene pažnju na nešto drugo, ili da nešto izleti na put, i da pogrešno procijeni blagu krivinu. U tom slučaju, greška je u početku na strani vozača, ali da je bankina bila u funkciji, vozilo ne bi sletjelo baš na to mjesto", objasnio je Ilić.

O tome da oštećena ili nefunkcionalna bankina značajno doprinosi nesreći govorio je i Boris Antić, sudski vještak za saobraćaj, u emisiji TV Prva.

"Na osnovu fotografija objavljenih u medijima, jasno je da zaštitna ograda nije obavila svoju funkciju. Ili nije bila pravilno postavljena, ili je bila toliko deformisana da nije mogla da zadrži vozilo. Upravo to je dovelo do toga da automobil završi u betonskom propustu", rekao je Antić.

On je dodao da, da je zaštitna ograda bila ispravna, sigurno ne bi došlo do izlaska vozila sa kolovoza niti do naglog smanjenja brzine koje je rezultovalo ovako fatalnim posledicama.

"Izlaskom na lice mjesta, dežurni tužilac u prisustvu policije i vatrogasaca izvršio je uviđaj i sečenje vozila, prilikom čega su pronađena tijela dva preminula lica: muškarca rođenog 1988. na mjestu vozača i žene rođene 2005. na mjestu suvozača. Policiji je nestanak djevojke prijavljen 23. novembra, a muškarca dan kasnije", navodi se u saopštenju. Dežurni tužilac dao je nalog za obdukciju i utvrđivanje okolnosti nesreće.

Uviđajem je utvrđeno da je 'audi' sletio u šanac jer je vozač, najvjerovatnije, "ispravio" krivinu i umjesto da skrene lijevo, prošao između čelične ograde i brda, zakucavši se u betonsku ploču, nakon čega je vozilo ostalo zaglavljeno u rupi.

Rezultati obdukcije pokazali su da je smrt nastupila momentalno, sa višestrukim prelomima i drugim povredama koje su dovele do trenutne smrti na mjestu nesreće.