U akumulacionom jezeru u naselju Bubanj u Kragujevcu juče je pronađeno tijelo žene. Policija i Hitna pomoć su odmah reagovali, a uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz akumulacionog jezera u naselju Bubanj u Kragujevcu juče je primijećeno kako pluta tijelo. Prijava se dogodila negdje oko 16 časova, a nakon izvlačenja tijela odmah je utvrđeno da se radi o ženskoj osobi.

"Policija i ekipa Hitne pomoći su došli na teren, a ljekari su nažalost samo mogli da konstatuju smrt. Uviđaj je obavljen, a dežurni tužilac je naložio da se tijelo pošalje na obdukciju kako bi se utvrdio identitet i uzrok smrti" ,navodi izvor za medije i dodaje da je istraga i dalje u toku.

(Kurir/MONDO)