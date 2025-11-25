Julijan Čumraku i Arben Uka predali su se albanskim specijalnim snagama nakon što su cijeli dan bili opkoljeni.

Izvor: Youtube/Screenshot/Bloomberg Quicktake: Now

Posle oko 15 sati tokom kojih su bili opkoljeni specijalnim policijskim jedinicama RENEA i brojnim drugim policijskim snagama, predali su se Julijan Čumraku i Arben Uka.

Albanski Top Channel izvještava da su se, nakon što su se umiješali braća i sestre dvojice osumnjičenih i pozvali ih da se predaju, oni na kraju odlučili da polože oružje i izađu iz kuće koja je cijeli dan bila opkoljena.

Kako se navodi, Arben Uka ima ranu na nozi, ali se još ne zna kako je zadobio tu povredu.

Podsjetimo, dvojica osumnjičenih krila su se u napuštenoj kući u Orošu selu na severu Albanije. Policija iz grada Puke ih je najprije primijetila jutros oko 6 časova, a zatim su u ispomoć stigle i snage RENEA. Sumnja se da su bili teško naoružani i da su dio terorističke grupe.