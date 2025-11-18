Pušica je kobnog dana došao u kafić i ispalio više hitaca u Ivanu i Predraga Novaković.

Branko Pušica (37) osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina za ubistvo bračnog para, Ivane i Predraga Novakovića, 31. decembra u ugostiteljskom objektu u Arilju. Ovo je prvostepena presuda Višeg suda u Užicu. Ubistvo se dogodilo u kafiću na dočeku Nove godine.

Pušica je kobnog dana došao u kafić i ispalio više hitaca u Ivanu i Predraga Novaković koji su od zadobijenih povreda preminuli u užičkoj bolnici. Iza njih je ostalo dvoje djece. Nakon toga, Pušica je pobjegao sa lica mjesta, međutim ubrzo je uhapšen.

Njemu su se optužnicom na teret stavljala krivična djela - teško ubistvo na štetu Predraga i Ivane, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Za ovaj zločin prijetila mu je doživotna robija, međutim sud je donio šokantnu odluku i izrekao mu je jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora!

"Nakon što ih je ubio, mirno je odšetao"

Predragova majka ispričala je kako je ubica njenog sina nakon zločina mirno izašao iz kafića i sa suprugom otišao pješke kući, kao da ništa nije uradio.

"Prvo je upucao snaju, pa sina, a onda je uzeo suprugu pod ruku i mirno su otišli napolje kao da se ništa nije desilo. Automobil su ostavili ispred kafića, a do kuće su odšetali pješke, ruku pod ruku", priča Predragova majka.

Kaže, ubicu je napolju uočio jedan čovjek koji je odmah pozvao policiju.

"Čovjek koji je znao šta je ovaj uradio, vidio ga je sa ženom kako šeta ulicom i odmah pozvao policiju. Policija mi je rekla da ih prati kuda se kreću, dok oni ne stignu. Kada su stigli opkolili su ga i uhapsili", kaže ona.

