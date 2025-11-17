Muškarac je hitno prebačen u bolnicu i odmah je podvrgnut operaciji. Ljekari su mu konstatovali teške povrede opasne po život.

Prava drama odigrala se u Obrenovcu, gdje je policija uhapsila ženu (27) pod sumnjom da je u porodičnoj kući napala i teško povrijedila svog supruga (29), zarivši mu nož u stomak.

Kako se saznaje, motiv za krvavi napad je porodična svađa koja je eskalirala. Nezvanično, ona je supruga napala jer joj je on branio da se vrati kod svoje majke.

Muškarac je hitno prebačen u bolnicu i odmah je podvrgnut operaciji. Ljekari su mu konstatovali teške povrede opasne po život. On se trenutno nalazi u kritičnom stanju.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje, a dalju istragu o ovom teškom incidentu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Nezvanično, policija je našla kuhinjski nož.

