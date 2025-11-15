Poginula jedna osoba u požaru na Čukarici.

Izvor: Kurir

Poginula je jedna osoba u požaru na Lazarevačkom drumu na Čukarici u Beogradu, saznaje "Kurir". Vatrogasci kada su stigli na lice mjesta nisu bili sigurni da su zatekli telo na mjestu požara.

Vatrogasci su primili dojavu u požaru oko 2.45 časova. Na teren su upućena tri vatrogasna vozila sa ukupno osam-vatrogasaca spasilaca.

"Požar je brzo lokalizovan, prilikom pretrage terena i dogašivanja požara vatrogasci su pronašli trup za koji u prvom trenutku nije moglo da utvrdi da li se radi o ljudskom tijelu. Obaviještena je Hitna pomoć, ljekarska ekipa je na licu mjesta pretpostavila da se radi o ljudskom tijelu", otkriva izvor "Kurira".

Požar je zahvatio tri barake. Vatra je gorela na površini od oko 200 kvadratnih metara.

Policija je obavila uviđaj. Tijelo je poslato na obdukciju radi identifikacije i uzroka smrti.

Pogledajte fotografije sa mjesta požara na Čukarici