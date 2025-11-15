Otac M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) ubijeni su u porodičnoj kuću u selu Zavidince.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac S.M. (49) uhapšen je sinoć zbog sumnje da je u selu Zavidinci kod Babušnice izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih. Kako se saznaje, on je u razgovoru sa policijom priznao zločin i pokazao pištolj koji je bacio.



Kako se saznaje, Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo je zadržavanje S.M. (49), a na teret mu se stavlja krivično djelo teško ubistvo.



„Osumnjičeni je u razgovoru priznao izvršenje djela i pokazao mjesto na kom je odbacio pištolj gdje je i pronađen. Danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu“, kaže izvor „Blica“.



Podsjetimo, otac M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) ubijeni su u porodičnoj kući u selu Zavidinci.

Žrtve ubijene u dvorištu kuće kod Babušnice

Oni su ubijeni u dvorištu porodične kuće.

Prilikom poziva policiji, žena i majka žrtava je navela da je smrtonosne povrede nanio izvjesni S.M..

"Policijski službenici Policijske uprave u Pirotu su postupili po prijavi da su oko 16 časova, u selu Zavidince, opština Babušnica, najverovatnije iz vatrenog oružja, smrtno stradali M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) iz Babušnice, da je drugi sin M.L. (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka S.L. (69) zadobila povredu glave, nanijetu najverovatnije tupim predmetom", navodi se u saopštenju.

Izvršen je uviđaj na licu mjesta od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.