Potvrdili su članovi obitelji za Dnevnik.hr.

Izvor: MUP Hrvatske

Troje maloljetnika koji su u srijedu nestali u Sisku, pronađeni su danas,14.novembra na zagrebačkim Sveticama.

Pronađeni su nakon što je majci nestalog dječaka na mobilni telefon došlo obaviještenje da je u jednoj prodavnici račun plaćen njenom karticom, a ona je nakon toga nazvala policiju.

Policiju je nazvala i žena koja je trojac prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije. Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.

I zagrebačka i sisačka policija potvrdile su da su maloljetnici pronađeni, prenosi Index.hr.