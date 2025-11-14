Troje maloljetnika nestalo je u Sisku, a kako je objavila policija, to su Patrik Jantolek (2009.) te brat i sestra Adriano (2011.) i Kjara Orečić (2012.).

Izvor: MUP Hrvatske

Kako navode iz policije, oni su se u srijedu udaljili iz porodičnih domova u nepoznatom smjeru, javlja Index.

Policija poziva građane da, ako imaju bilo kakvu informaciju o nestalim osobama, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili nazovu 192.

Informacije se mogu poslati i na e-mail adresu [email protected].

Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju kose i očiju ima i Kjara, koja je visoka 160 cm i mršave građe. Njezin brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok oko 180 cm.

Majke: Vjerojatno su zajedno, ali ne znamo gdje su

Oglasile su se majke nestalih tinejdžera.

"Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njezina brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Kjara i Patrik su cura i dečko. Patrik je preko poruka bio jako služben, odgovarao samo ‘da’ i ‘ne’. To je bilo u srijedu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag", rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš za Dnevnik.hr.

Kjarina i Adrianova majka pretpostavlja da su djeca zajedno.

"Ne znamo gdje su. Pregledali smo sva mjesta gdje bi mogli biti, sada čekamo policiju", napomenula je.

Obje majke ističu da se ovakvo nešto nikada prije nije dogodilo.

"Mi smo inače iz Zagreba i policija je i ondje izašla na teren da vidi je li možda otišao naći se sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla", dodala je Patrikova majka.