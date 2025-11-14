Učenik sedmog razreda iz Čačka u školu je ponio repliku metka, što je zabrinulo učenike i roditelje. Ovo nije jedini slučaj, ranije su đaci donosili nož i sataru, povodom ovog slučaja oglasio se i direktor škole.

Učenik sedmog razreda Osnovne škole Milica Pavlović u Čačku u školu je donio metak, što je uplašilo i đake i roditelje koji su odmah o toj situaciji obaviješteni.

"Dečak trenira u streljani, druga djeca ga se plaše. Često govore da ih i psihički i fizički maltretira. Bio je roditeljski sastanak na kom su bili i zamjenik direktora, sekretar škole i psiholog. Dječak je suspendovan na 20 dana", kaže jedan od roditelja učenika ove škole.

Osim ovog slučaja, kako kažu roditelji čuli su, da je i juče došlo do incidenta kada je u školu jedan učenik donio nož i sataru. Povodom izjava roditelja, kontaktirana je i uprava Osnovne škole Milica Pavlović u Čačku.

"Kada je u pitanju učenik sedmog razreda, tačno je da je on donio repliku metka u školu. Mi smo odmah preduzeli sve potrebne mjere i svi nadležni organi su o tome obaviješteni. Kada je u pitanju ovaj drugi slučaj, da je jedan učenik donio u školu nož i sataru, to zaista prvi put čujem. Za taj slučaj nije bilo nikakvih prijava", rekao je za RINU direktor škole Dragan Vasiljević.

On dodaje da će škola tokom dana izdati zvanično saopštenje povodom slučaja učenika iz sedmog razreda koji je u školu donio repliku metka.