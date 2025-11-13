Okružni sud u Doboju odredio je pritvor Nenadu Đermanoviću (82), osumnjičenom da je u selu Stanari usmrtio suprugu udarcima sjekirom dok je spavala.

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor Nenadu Đermanoviću (82), osumnjičenom da je ubio suprugu V.Đ. (76) u Stanarima.

Đermanoviću se stavlja na teret da je počinio krivično djelo ubistvo.

"Osumnjičeni se tereti da je 10. novembra oko 22.30 u porodičnoj kući u mjestu Jelanjska na području Stanara, u kojoj je živio sa suprugom V.Đ., htio da oštećenu liši života, dok se nalazila u spavaćoj sobi i spavala, ušao i prišao krevetu, a potom je udario ušicom sjekire, zadavši joj dva udarca u predjelu desne strane glave" – saopšteno je iz Okružnog suda u Doboju.

Nesrećna žena je usled zadobijenih povreda preminula. Sud je Đermanoviću odredio pritvor zbog vanrednih okolnosti, jer je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posledice krivičnog dijela, te bi puštanje osumnjičenog na slobodu predstavljalo stvarnu prijetnju narušavanju javnog reda.

