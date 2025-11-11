U Stanarima je uhapšen N. Đ. zbog sumnje da je sjekirom usmrtio ženu u dvorištu porodične kuće, saopštila je Policijska uprava Doboj.

Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Dobojska policija uhapsila je sinoć N. Đ. u Stanarima zbog sumnje da je ubio ženu sjekirom.

Navedeni se sumnjiči da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

"Za navedenu osobu postoji osnov sumnje da je istog dana, u večernjim satima, u dvorištu porodične kuće na području Stanara usmrtio žensku osobu upotrebom hladnog oružja, sjekire", saopšteno je iz PU Doboj.

Uviđajem na licu mjesta je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a preduzimaju se i druge potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog dela, dodaju iz policije.

