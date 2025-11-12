Todoru D. se optužnicom na teret stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Optužnica Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv penzionisanog policijskog službenika Todora D. i Davida T. potvrđena je odlukom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Todoru D. se optužnicom na teret stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a Davidu T. isto krivično djelo izvršeno pomaganjem, kao i krivično djelo prikrivanje.

"Postoji opravdana sumnja da je Todor D. u periodu od 24. marta 2022. godine do 28. aprila 2022. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od 3.337.859,22 dinara u čemu mu je pomogao David T.", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Todor D. je, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru sa Davidom T., suprotno Zakonu o policiji, 20. aprila 2022. godine oko 22 časa telefonskim putem pozvao oštećenu da dođe u službene prostorije PS Čukarica, pa joj je, iako za to nije imao zakonskog osnova, lažno predočio da je protiv nje podnijeta krivična prijava od strane državljanina Švajcarske koji joj je u prethodnom periodu poklanjao vrijedne stvari i novac.

"Tom prilikom Todor D. je Davida T. lažno predstavio kao policijskog inspektora, pa je koristeći službene prostorije van radnog vremena oštećenoj naložio da vrati poklone - 4 lap-topa marke 'Apple Mac Book', u vrijednosti od preko 1,3 miliona dinara, 4 mobilna aparata marke 'Iphone 13 Pro Max' u vrijednosti od preko 644 hiljade dinara, bicikl sa električnim motorom marke 'Scott' u vrijednosti od preko 610 hiljada dinara, novac u iznosu od 2.500 eura, kao i prsten sa brilijantima, vrijednosti 590.000 dinara", dodaje se u saopštenju.

Oštećena je postupila po nalogu Todora D., pa je njemu i Davidu T. 21. aprila u jednom ugostiteljskom objektu predala zahtijevane predmete i novac, na koji način su Todor D. i David T. od nje nezakonito oduzeli iste.

Na taj način Todor D. je postupio suprotno Zakonu o policiji, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti oduzetih predmeta i novca, od 3.227.859,22 dinara i 2.500 eura.

Takođe, postoji opravdana sumnja da je David T. od 20. aprila do 26. maja 2025. godine, pribavio i proturio stvar za koju je znao da je pribavljena krivičnim dijelom - pomenuti prsten sa brilijantima, koji je prethodno pribavio od Todora D.

David T. je 26. maja 2025. godine zaključio Ugovor o zalozi zlatnog materijala sa jednom zalagaonicom te je na ime zaloge za prsten primio iznos od 312 eura.

Podsjetimo, riječ je o penzionisanom inspektoru Todoru Došenu, koji je javnosti postao poznat kao policajac koji je vodio istragu o ubistvu pjevačice Jelene Marjanović.

Jelena Marjanović, podsjetimo, ubijena je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče. Njen nestanak prijavio je suprug Zoran, koji je kobnog dana sa njihovim djetetom i Jelenom otišao na nasip jer je ona planira da džogira. Potraga je trajala do narednog jutra, kada je u šipražnju pored potoka pronađeno njeno tijelo.

Na slikama sa lica mjesta, vidi se inspekor Došen, kako u potoku traga za predmetima i dokazima koji bi mogli da dovedu do rešavanja misterije i hapšenja ubice.

