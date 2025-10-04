Prema navodima tužilaštva, E.I. se tereti da je 30. septembra ove godine u Ulcinju, pod prijetnjom da će oštećenu ubiti nožem, izvršio obljubu nad njom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je, nakon saslušanja osumnjičenog E.I. i određivanja zadržavanja, donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv njega, uz predlog za određivanje pritvora. On se sumnjiči za krivično djelo silovanje, prenosi Antena M.

Prema navodima tužilaštva, E.I. se tereti da je 30. septembra ove godine u Ulcinju, pod prijetnjom da će oštećenu ubiti nožem, izvršio obljubu nad njom.

Tužilaštvo je najavilo da će u nastavku postupka preduzimati sve potrebne mjere i radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog događaja, nakon čega će biti donesena konačna odluka u predmetu.