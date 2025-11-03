Vladimir Štimac pušten na slobodu.
Proslavljeni košarkaš Vladimir Štimac, koji je juče priveden, pušten je da se brani sa slobode.
Kako saznaju mediji, usvojena je žalba na rješenje o zadržavanju.
Podsjetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su noćas Vladimira Štimca, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Vladimir Štimac je uhapšen pod optužbama da je, tokom jučerašnjeg protesta ispred Skupštine Srbije, ”podstrijekivao na nasilje ispred Skupštine Srbije sa namjerom nasilnog svrgavanja predstavnika vlasti”.
Pojavio se i snimak hapšenja Štimca.