Vladimir Štimac pušten na slobodu.

Izvor: MN Press

Proslavljeni košarkaš Vladimir Štimac, koji je juče priveden, pušten je da se brani sa slobode.

Kako saznaju mediji, usvojena je žalba na rješenje o zadržavanju.

Podsjetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su noćas Vladimira Štimca, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Vladimir Štimac je uhapšen pod optužbama da je, tokom jučerašnjeg protesta ispred Skupštine Srbije, ”podstrijekivao na nasilje ispred Skupštine Srbije sa namjerom nasilnog svrgavanja predstavnika vlasti”.

Pojavio se i snimak hapšenja Štimca.