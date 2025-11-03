MUP je saopštio da je privedeno 37 osoba zbog narušavanja javnog reda i mira tokom okupljanja ispred Narodne skupštine.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Srbije uhapsili su Vladimira Štimca, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saznaje Radio-televizija Srbije.

Vladimir Štimac je uhapšen pod optužbama da je, tokom jučerašnjeg protesta ispred Skupštine Srbije, "podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije sa namjerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti". Navodi se i da je "tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vrijeđao policijske službenike".

Štimac je inače uhapšen zbog "pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i podstrekavanja na nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".

Oglasio se MUP: Privedeno još 37 lica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije, navodi se u saopštenju MUP i dodaje:

"Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbjednost građana i javne imovine".

"Policija će nastaviti da dosljedno primjenjuje sve zakonske mjere u cilju očuvanja javnog reda, mira i bezbjednosti svih građana".