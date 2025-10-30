Osam osoba, među njima četiri policajca i bivši poslanik, uhapšeno je zbog sumnje da su dvije maloljetne djevojčice iz Tuzle iskorišćavali za prostituciju.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

Ukupno osam osoba, među kojima su i četiri policajca MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičeno je za krivično djelo trgovine ljudima, povezano sa iskorišćavanjem dvije maloljetne djevojčice, rođene 2009. godine, u svrhu prostitucije.

Oni su jutros predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, a riječ je o policajcima Besimu Kopiću (51), Miralemu Haliloviću (46), Jasminu Modriću (30) i Dževadu Požegiću (55). Tužilaštvu su predati i univerzitetski profesor i nekadašnji poslanik u Parlamentu BiH Zijad Jagodić (61), Šemsudin Kadrić (39), Sulejman Šehić (67) i Nedim Avdić (41).

"Oni će na ove okolnosti danas biti ispitani, a Tužilaštvo će, najvjerovatnije za svih osam osumnjičenih, Kantonalnom sudu u Tuzli podnijeti predlog za određivanje pritvora", rekao je portparol Kantonalnog tužilaštva u Tuzli Admir Arnautović.

Prema njegovim riječima, Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić su osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorišćavanja prostitucijom i drugim oblicima se**ualnog iskorišćavanja, te su i sami koristili njihove se++ualne usluge koje su plaćali. Dio novca od se**ualnih usluga, koje su djevojčice bile prinuđene da pružaju drugim osobama, uzimao je prvoosumnjičeni Besim Kopić.

Djevojčice iz socijalnih ustanova

Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su znali da se radi o maloljetnim djevojčicama i žrtvama trgovine ljudima, koristili njihove se**ualne usluge i plaćali im za to.

"Riječ je o dvije djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i u prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale i bile vraćane od strane policijskih službenika i centara za socijalni rad. Osumnjičeni su iskorišćavali njihov bijeg iz ustanova i njihovo stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i navodili na prostituciju i koristili njihove se**ualne usluge", rekao je Arnautović.

Prijeti im najmanje 10 godina zatvora

Dodao je da je Tužilaštvo, u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije – Odeljenja za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala MUP-a TK, sprovelo višemesečne istražne radnje i radilo na dokumentovanju ovih krivičnih djela.

"Osumnjičeni su, nakon obavljenih pretresa na više lokacija u Kalesiji, Živinicama i Banovićima, lišeni slobode. Nad njima je sprovedena kriminalistička obrada i, uz izveštaj o počinjenom krivičnom dijelu, predati su nadležnom Tužilaštvu", naveo je Arnautović.

Naglasio je da je za krivično djelo "trgovine ljudima", ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu mlađu od 18 godina u svrhu iskorišćavanja prostitucijom ili drugim oblicima se**ualnog iskorišćavanja , "zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina".