Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor Nikoli Đ.

Izvor: Kurir

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24) zbog postojanja osnova sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na teritoriji GO Novi Beograd kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške tjelesne povrede.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticao na svjedoke, da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli Đ. se na teret stavlja krivično djelo Teško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 289 stav 1 Krivičnog zakonika, za koje je zaprijećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Postoje osnovi sumnje da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbijednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke “Audi A4”.

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svjetlo), već je velikom – neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gdje je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke „Hundai I-30“ kojim je upravljala oštećena D.K, koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala lijevo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svjetlo).

Usled udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvjete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mjesta preminuli, dok je teške tjelesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni.

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

