Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku, sinoć je najprije došlo do verbalne rasprave između više osoba. Tokom svađe, kako navode, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda dvojici mladića.

Mladić (20) primljen je u teškom opštem stanju, a nakon dijagnostike je smešten u jedinicu intenzivne nege. Drugi, 19-godišnji pacijent je primljen sa stabilnim vitalnim parametrima i u toku je dijagnostika.

Još nema zvanične potvrde o okolnostima ovog incidenta.