U Zagrebu je danas ranjen tjelohranitelj fudbalera Crvene Zvezde u pucnjavi kod Muzeja savremene umjetnosti. Policija je ubrzo uhapsila osumnjičenog, bivšeg policajca i TV lice. Ulice su bile blokirane, a svedoci kažu da je došlo do sukoba prije pucnjave.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Danas je u Zagrebu došlo do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba. Kako javlja Jutarnji list, reč je o tjelohranitelju fudbalera Crvene Zvezde.

Incident se dogodio prijepodne, u blizini Muzeja savremene umjetnosti. Nakon pucnjave, policija je odmah pokrenula poternicu za napadačem, koji je ubrzo uhapšen. Prema izvorima hrvatskih medija, osumnjičeni je bivši policajac i poznato TV lice.

Ulice oko Muzeja savremene umjetnosti bile su pune policije. "Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj, nakon čega su brzo stigli policija i Hitna pomoć. Čovjek je iznijet na nosilima. Ljudi pričaju da je iz vozila marke Porsche izašao neki ćelavi muškarac, otišao u obližnju zgradu i sada ga nema", rekla je čitateljka za "24sata".

Drugi svjedok za isti medij izjavio je: "Svađali su se, udarao ga je nogom dok je ležao na podu, a zatim je pucao u njega."