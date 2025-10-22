U zagrebačkom naselju Središće jedan muškarac je ranjen u nogu nakon pucnjave.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

U zagrebačkom naselju Središće tokom prepodneva dogodila se pucnjava u kojoj je, prema nezvaničnim saznanjima "Jutarnjeg lista", jedan muškarac ranjen u nogu.

Ulice oko Muzeja savremene umjetnosti bile su pune policije. "Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj, nakon čega su brzo stigli policija i Hitna pomoć. Čovjek je iznijet na nosilima. Ljudi pričaju da je iz vozila marke Porsche izašao neki ćelavi muškarac, otišao u obližnju zgradu i sada ga nema", rekla je čitateljka za "24sata".

Drugi svjedok za isti medij izjavio je: "Svađali su se, udarao ga je nogom dok je ležao na podu, a zatim je pucao u njega."

Kako prenosi HRT, napadač je nakon incidenta pobjegao, a pretpostavlja se da se sklonio u jedan od obližnjih ulaza.

Prema poslednjim informacijama, napadač je uhapšen.