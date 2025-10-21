Osamdesetosedmogodišnji Mićo Pantić za sebe kaže da je "Car zmija" koji ima nesvakidašnji dar liječenja.

Malo je onih u Bosni i Hercegovini koji nisu čuli za čuvenog Miću Gujara, a glas o njemu pronio se i izvan granica ove države.

Mićo Pantić iz Modrana kod Bijeljine već pedesetak godina uspješno liječi ljude od zmijskog ujeda, a do sada je, tvrdi, spasio živote mnogih Bijeljinaca, Ugljevičana, Zvorničana... Najveći broj žitelja s područja Semberije i Majevice ide upravo kod Miće u selo Modran čim ih ujede zmija.

Osamdesetosedmogodišnji Mićo za sebe kaže da je "Car zmija" i da ga ljudi zovu iz raznih djelova svijeta a on preko telefona odredi mjesto ujeda zmije i kaže lijek. Imao je 21 godinu kada mu je, kako kaže, deda na samrti prenio nevjerovatan dar.

"Moj deda, koji je imao isti ovaj dar, petnaestak dana pred smrt me pozvao da mi prenese znanje. Bilo je nas troje koje je pozvao, ali samo sam ja imao taj dar i mogućnost da ga naslijedim od dede. Deset godina sam znao kako da liječim od zmijskog ujeda, ali nisam htio da se otkrivam. Moć na moć ide. Ja znam da procijenim i šta čovjek nosi u sebi, odakle je i kakav je", priča Mićo za Jutjub kanal Živa istina.

"Kada mi se osoba javi i kaže da ga je ujela zmija, ja odmah "skidam" polovinu otrova a onda ta osoba treba da dođe da joj dam da popije serum od poskoka. Kada me ljudi zovu iz nekih udaljenijih krajeva, kažem koja ih je zmija ujela i da idu kod doktora. Kap otrova od poskoka liječi 70 duša. Skupljam mast od jazavaca i dajem onome koga je ujela zmija da namaže mjesto ujeda", kaže ovaj gujar.

Prisjetio se jednog kritičnog slučaja od prije nekoliko godina kada je kod njega došao čovjek iz Kozluka koga je poskok ujeo za ruku koja je odmah pocrnjela. Uspio je, kaže, da mu sačuva život u poslednji čas.

Mićo ističe da zna da komunicira sa zmijama, da su ga 300 puta ugrizle i da mu ne treba nikakav protivotrov. Nikada ih ne ubija i kaže da mu mogu spavati na prsima.

"Zmije ne čuju. Prate šta im govorim po otvaranju usta i čitaju sa usana", ističe semberski gujar.

Mićo napominje da zmija ujeda samo kada osjeti strah.

"Moraš da ti vidiš nju prije nego ona tebe. Ako ideš na nju a nisi je vidio, možeš izvući deblji kraj. Tada se samo ispruži i ujede", napominje.

Serum od poskoka i mast od jazavca

Serum za liječenje ujeda pravi ručno od otrova poskoka. Pokazao je crvenkasti napitak u čaši u kojoj se serum pomiješan sa tečnošću koju ne želi da otkriva.

"Kada kod mene dođe čovjek kojeg je ugrizla zmija, sipam mu ovaj napitak u čašu. Prije nego što popije, prospem malo tečnosti na njegovu nogu. Dam i parče masti koje treba da namaže, i to je to", priča Mićo i dodaje:

"Deda me naučio proceduru vađenja zmijskog otrova, ali mi nije otkrio od koje zmije se uzima. Ustvari, rekao je od šarke ali je poskok jači. Jedna kap njegov otrova je vrlo moćna. Kap otrova od poskoka liječi 70 duša. Skupljam mast od jazavaca i dajem onome koga je ujela zmija da namaže mjesto ujeda."

