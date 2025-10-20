Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon održanog sastanka sa premijerom mađarske.

Izvor: Pink/Screeenshot

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon održanog sastanka sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gdje boravi u radnoj posjeti.

"Imao sam ozbiljne i važne razgovore sa Orbanom. Situacija se usložnjava i po pitanju naših ekonomija, odnosno spoljnog uticaja na njih, razgovarali smo i o snabdijevanju gasa u budućnosti i djelovanju kompanije MOL. Konstatovali smo da su naši odnosi na izuzetnom nivou i da smo veoma lojalni prijatelji.

"Već 23. ide Viktor u Brisel gdje se očekuju nove odluke. Danas je energetski savjet donio odluke koje nisu sjajne. Sad kažu ljudi "dobro imamo još godinu i nekoliko mjeseci", pa šta da uradimo za to vrijeme? Sve morate da izgradite, da pravite reversible fazu prema Mađarskoj, sve to kad napravimo, ne znamo odakle nam toliko gasa da napravimo ako nije ruski i kako da platimo 40 odsto višu cijenu. Mađarska je u nešto lakšoj situaciji od nas, jer imaju različite izvore gasa, veće ugovore imaju, nego što mi možemo da imamo, jer mi moramo da izvlačimo sa južnog koridora. Morate da platite mnogo skuplje, hiljadu problema je tu. Neću ljude da opterećujem, Razgovaraemo svih narednih dana, rješavaćemo probleme. Ne treba ljudi da paniče. Mi nismo imali ni gasovod, pa danas tražimo 2,7 kubnih metara gasa", navodi Vučić i dodaje:

"Znam bar da naši ruski partneri razumiju šta je to što možemo, a šta ne možemo. Razumiju našu situaciju. Ne želim da razgovaram o konfiskaciji nečije imovine."

"Teška situacija je pred nama. Dio toga smo predviđali, ali ja da to prvo svedem večeras, čeka me Viktor još kratko. Evropa podiže zavjesu prema Ruskoj federaciji. Oni neće da imaju nikoga ko je neutralan. Mi bismo željeli politiku mira, mnogi danas ne žele - Mađarska želi. Da li su ovo teški udarci oko nafte? Samo čekam da nam neko kaže "ne smijete da dišete vazduh", ali je takva situacija.

Neće biti lako, nimalo lako. Ne postoje problemi za koje nema rješenje. Postoje samo ljudi koji nisu dovoljno posvećeni i dovoljno mudri da ta rješenja ne vide. Ja ne vidim sva rješenja u ovom trenutku. Teškim i napornim radom pronaći ćemo rješenje", rekao je i dodao da samo još čeka da neko dođe i kaže "ne možete vazduh i vodu da koristite".

Podsjetimo, danas je odjeknula vijest da je Savjet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

Mjera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine. Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i privede.