U Novom Sadu pronađeno je tijelo novorođenog dječaka ostavljenog na ulici. Majka M.K. (39), koja se porodila u hodniku zgrade, uhapšena je i zbrinuta u bolnici. Policija istražuje okolnosti i pregledava snimke nadzornih kamera.

Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs

Mediji su bili na mjestu na kom je u Novom Sadu jutros oko sedam sati pronađeno tijelo novorođenog dječaka. Prizor na licu mjesta jutros je, kako su naveli stanari zgrade, bio jeziv, a tragovi se vide i sada.

"Šta nam se to dešava u komšiluku? Nije mi jasno kako je mogla tako nešto da uradi. Priča se da je dijete bilo mrtvorođeno. Ne poznajemo ženu i ona ne živi u zgradi, ušla je jer su vrata bila otključana", kaže za medije jedna stanarka zgrade i dodaje da je čula da je žena M. K. (39), koja je ostavila dijete, bila u alkoholisanom stanju.

Prema prvim informacijama, žena je ušla u hodnik zgrade, gdje se porodila, a potom je bebu iznijela i ostavila na ulici, na travi u blizini ulaza zgrade. Iako je ulaz zgrade već opran, u njemu su ostali tragovi koji svjedoče jezivom događaju, na bijelom zidu odmah do ulaznih vrata zgrade, sa lijeve strane, nalazi se krvavi otisak šake, dok su u uglu i kapljice krvi po zidu.

Svjedoci pričaju da je ulaz u Bulevaru cara Lazara bio pun krvi prije nego što je očišćen, a od njega tragovi krvi vode do mjesta na travi gdje je ostavljena beba i na kom je i dalje primjetna veća količina krvi.

M. K. je, kako se sumnja, nakon što je ostavila bebu na travi, otišla oko 100 metara dalje, gdje je ušla u ulaz druge zgrade u Lovćenskoj ulici. Stanari te zgrade pronašli su je krvavu oko pola sata nakon što je pronađeno tijelo bebe i odmah pozvali policiju. Ona je uhapšena, ali je umjesto u policijsku stanicu, odvezena u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Betanija.

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj u prisustvu dežurnog tužioca, a izuzeti su snimci sa nadzornih kamera iz Bulevara cara Lazara kako bi bilo utvrđeno da li se na nekom od snimaka vidi trenutak u kom je dijete ostavljeno na ulici.

(Telegraf/MONDO)