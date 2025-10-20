U Novom Sadu pored kontejnera pronađeno je tijelo novorođenog dječaka. Majka, koja je zatečena krvava u hodniku zgrade, uhapšena je. Ljekar je konstatovao smrt novorođenčeta.

Tek rođen dječak mrtav na ulici, majku zatekli krvavu u hodniku zgrade. Beba koja je nađena mrtva pored kontejnera u Novom Sadu je novorođeni dječak, saznaju mediji.

Majka djeteta je uhapšena.

Nezvanično, lekar je konstatovao smrt NN novorođenčeta, muškog pola.

Policiјski službenici su u Lovćenskoј ulici broј 9, u hodniku zgrade, zatekli M.K. (39), koja je imala krvi na odjeći, naјvjerovatniјe pod deјstvom alkohola.

Istraga јe u toku.

Nesrećna beba nađena je pored kontejnera, a krv je nađena pored kontejnera.

