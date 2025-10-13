Miljan Đurašinović je te večeri bio u taksiju sa još dvojicom muškaraca.

Policija i dalje traga za Miljanom Đurašinovićem, poznatom kao Tasmanijski đavo, koji je sa još dvojicom napadača u petak oko 19 časova, nožem napao taksistu zbog kusura.

Javnost apeluje da ljudi obavijeste policiju ukoliko ga vide, s obzirom na to da se radi o osobi koja je tek nedavno izašla iz zatvora.

Miljan Đurašinović, prvi put je u žižu javnosti dospio 2006. godine kada je u novogodišnjoj noći posle masovne tuče ranjen u jednom beogradskom hotelu, a 2008. godine bio je osumnjičen da je mačetom nanio teške povrede vlasniku kladionice. Posle pet godina robije za njega se nije čulo sve do 2014. kada se vratio u Beograd. U februaru 2016. godine biva ponovo uhapšen zbog nasilja u porodici.

Na suđenju za nasilje nokautirao je jednom prilikom policajca svjedoka, a nakon toga je na svako sledeće dovođen okovan lancima. Nakon izlaska iz zatvora ponovo je hapšen zbog nasilničkog ponašanja, a vrhunac svega bio je kada je 22. decembra 2018. oteo svoju bivšu ženu sa njenog radnog mjesta u jednoj novosadskoj piceriji.

Izvadili nož zbog 200 eura

Inače, da podsjetimo, Miljan Đurašinović je te večeri bio u taksiju sa još dvojicom muškaraca. Jedan od njih je izašao ranije, a kada je taksista dovezao i drugu dvojicu do tražene adrese, putnici su izvadili 200 eura kako bi platili. S obzirom na to da, prema riječima taksiste, on nije imao da im vrati kusur, napadači su se pobunili i počeli da ga ubadaju.

Nesrećni čovjek primljen je u Urgentni centar gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede. Policija je identifikovala još dvojicu nasilnika i u toku je potraga za njima.

"Onaj koji je držao novac izvadio je nož i ubo me u ruku. Počeli smo da se rvemo i pali smo na asfalt. Kada je vidio da ne može lako da me savlada, ustao je i pobjegao. Otišao sam u Urgentni centar, rana je duboka i ušivena sa četiri konca", ispričao je napadnuti taksista ranije za medije.

