Dimitriju Stankoviću potvrđena kazna od 20 godina zatvora. Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno ga je osudio zbog pokušaja teškog ubistva policajca, pucanja na još dvojicu službenika i niza drugih krivičnih djela.

Izvor: MUP Srbije

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Dimitrije Stanković (48) osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, jer je jednog policajca izbo nožem, a na dvojicu pucao.

Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, okrivljenog i njegovog branioca i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Novom Sadu, objavljeno je na sajtu tog suda.

Stanković je oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i krađa, navodi se na sajtu tog suda.

U obrazloženju svoje odluke, drugostepeni sud je naveo da je dokazni postupak sproveden bez bitnih povreda, da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, kao i da je za izvedene pravne zaključke dao valjane razloge u obrazloženju pobijane presude i da je izrečena kazna zatvora adekvatna ličnosti učinioca i stepenu društvene opasnosti izvršenih krivičnih djela.

Stanković je oglašen krivim da je bez ikakvog povoda nožem tzv. skakavcem napao oštećenog U. N. i nanio mu 11 ubodnih rana, što su, kako je potvrdilo veštačenje, teške tjelesne povrede opasne po život, jer da se događaj nije desio u neposrednoj blizini hitne medicinske pomoći i da mu nije pružena hitna ljekarska pomoć, oštećeni bi iskrvario.

On je zatim iz torbice U. N koji je ostao da leži na kolovozu uzeo službeni pištolj i pobjegao, a kada su na lice mjesta došle kolege povrijeđenog U. N, Stanković je iz pištolja pucao u pravcu oštećenih policijskih službenika S. V. i A. Lj. koji su mu govorili "Stoj, policija!".

Stanković je iskoristio to što se oštećeni A. LJ. udaljio od službenog vozila, ušao u njega, odvezao se sa lica mjesta i potom uzeo torbicu A. LJ. sa njegovom službenom legitimacijom i novcem.