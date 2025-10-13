Na suđenju klana Veljka Belivuka danas su prikazane slike iz "kuće strave" u Ritopeku gdje su ubijane žrtve.
Danas je u Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno sa izvođenjem dokaza sa uviđaja u suđenju pripadnicima klana Veljka Belivuka koji su optuženi za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem i otmicu. Kako piše "Blic", u sudnici je prikazano oko 200 fotografija sa uviđaja u Ritopeku gdje su pripadnici ove grupe, prema navodima iz optužnice, mučili i ubijali svoje žrtve.
Na tim fotografijama, prema pisanju pomenutog lista, vide se tragovi krvi po cijeloj kući. Po zidovima, radijatoru, vratima frižidera i na drugim mjestima u kući, kao i u skrivenoj prostoriji u kojoj su, kako se sumnja, bili mučeni i ubijani muškarci, žrtve optuženih pripadnika klana.
Tužilac je naveo gdje su sve u kući pronađeni DNK tragovi optuženih. Takođe, biološki trag ubijenog Lazara Vukićevića je pronađen na stolu u dnevnoj sobi gdje je zabilježeno više tragova ubijenog Zdravka Radojevića.
Pogledajte fotografije "kuće strave" u Ritopeku
Kako je dalje naveo tužilac, u garaži su pronađeni tragovi ubijenog Milana Ljepoje. Takođe su izvedeni izvještaji o vještačenjima tragova koji su pronađeni, ali i zapisinici o oduzetim predmetima od optuženih i zapisnici o pretresima.
(Blic/MONDO)