Mladić N. J. (22) teško je povrijeđen u tuči ispred kluba u Karađorđevoj ulici. Napadač mu je zadao više udaraca u glavu i pobjegao. Povrijeđeni je zadržan u Urgentnom centru, a policija traga za napadačem i utvrđuje okolnosti sukoba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić N. J. (22) teško je povrijeđen u tuči koja se dogodila u noći između petka i subote ispred jednog noćnog kluba u Karađorđevoj ulici, na Savskom vijencu.

Kako saznaju mediji, incident se odigrao oko 3.20 časova, kada je došlo do fizičkog sukoba između N. J. i za sada nepoznate osobe. Napadač je, prema nezvaničnim informacijama, mladiću zadao više udaraca u predjelu glave, nakon čega je žrtva ostala da leži na ulici.

Povrijeđeni je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu ljekari dijagnostikovali teške tjelesne povrede, nagnječenje mozga i prelom kostiju lica. Nakon ukazane pomoći, zadržan je na daljem liječenju.

Iako je u svjesnom stanju, N. J. za sada odbija da sarađuje sa policijom i da daje izjavu o tome ko ga je napao i šta je dovelo do sukoba. Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača i rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

(Telegraf/MONDO)