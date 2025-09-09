U tuči kod palate "Albanija" izbodena su trojica muškaraca.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MONDO

U tuči grupe muškaraca jutros oko tri sata kod palate "Albanija" u Beogradu izbodena su njih trojica.

Brzom reakcijom policije uhapšen je i napadač kod koga je nađen i nož. Nezvanično, u pitanju je Đ.D. (47).

Kolima Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu primljeni su N.T. (33), D.P.(46) i Z.P. (57).

Prema poslednim informacijama, oni su u stabilnom stanju.

"Policija je dobila poziv od nekolicine građana da se kod Palate 'Albanija' tuče grupa muškaraca i da kod sebe imaju noževe. Patrola je brzo došla kao i Hitna pomoć.

Svi su bili u svjesnom stanju, a provjerom njihovog identiteta utvrđeno je da su svi odranije hapšeni i osuđivani. Istraga će utvrditi šta je bio motiv obračuna. O slučaju je obaviješten i tužilac", kaže izvor.

(Telegraf/MONDO)