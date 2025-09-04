U Beogradu je demoliran kafić kada su pretučeni vlasnik i gosti.

U Beogradu je u sredu 3. septembra demoliran kafić, a pretučeni su i vlasnik i nekoliko gostiju, saznaje "Telegraf". Kako su svjedoci ispričali, napadača je bilo 10-ak.

Bili su obučeni u crno i nosili su maske. Prvo su lupali po lokalu, zatim su tukli neke gosta i vlasnika koji je pokušao da ih zaštiti.

Prema nezvaničnim saznanjima pomenutog portala, povređeni su I.C. (55), D.G. (57), M.S. (54) i V.S. (53). Svi povrijeđeni prevezeni su na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

"Njih 10 upalo je u lokal, u rukama su imali metalne palice! Počeli su prvo da udaraju po invertaru, a zatim po gostima i vlasniku. Reklo bi se da je napad planiran i da su neraščišćeni računi u pitanju", rekao je izvor pomenutog portala.

O slučaju je obaviješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Istraga je u toku.

