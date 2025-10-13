Noćas su se dogodila dva zemljotresa, jedan kod Valjeva, a drugi kod Bajine Bašte.

Izvor: Profimedia

Zemljotres jačine 1.6 stepena Rihtera pogodio je rano jutros okolinu Bajine bašte, a sinoć par minuta nakon ponoći i okolinu Valjeva, objavio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema podacima sa sajta Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, potres se dogodio u 6.17 časova u mjestu Brezovice. Takođe, sinoć 11 minuta posle ponoći treslo se tlo malo sjevernije, u blizini Valjeva, a koordinate zemljotresa iznosile su 44°13'12.0"N 19°46'12.0"E.

Intenzitet potresa u 00.11 časova iznosio je takođe 1,6 stepena Rihterove skale. Potresi te jačine rijetko kad dovedu do povreda ili nanesu štetu.