Snažan zemljotres jačine 7,5 pogodio je jug Filipina, a vlasti su izdale upozorenje na cunami. Upozorenje je izdata i u Indoneziji, gdje se očekuju talasi visine do 50 cm. Stanovništvu u priobalju savjetovana je evakuacija.
Zemljotres jačine 7,5 pogodio je jug Filipina, saopštila je filipinska seizmološka agencija i izdala upozorenje na cunami, koje je nakon potresa izdato i u Indoneziji.
Filipinska seizmološka agencija izdala je upozorenje na cunami, savjetovala stanovništvo u obližnjim obalnim područjima da se evakuišu na viši teren ili dalje u unutrašnjost. Agencija Phivolcs upozorila je na moguću štetu i naknadne potrese nakon snažnog zemljotresa u moru, koji se na dubini od 10 kilometara dogodio u vodama kod grada Manaj u provinciji Davao Oriental, u regionu Mindanao.
Iz Phivolcsa su naveli da se u naredna dva sata mogu očekivati talasi viši od jednog metra iznad uobičajenog nivoa plime. Za sada nema neposrednih izvještaja o šteti. Phivolcs je ponovio da se tokom naredna dva sata mogu pojaviti talasi viši od jednog metra iznad normalne plime.
@manilabulletinA 7.5-magnitude earthquake struck Davao Oriental at 9:43 a.m. on Friday, Oct. 10, said the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs). Phivolcs said the quake’s epicenter was located 62 kilometers southeast of Manay, Davao Oriental, at a depth of 10 kilometers.#ManilaBulletin#NewsPH#MBNews#News♬ original sound - Manila Bulletin News
Indonezija je izdala upozorenje na cunami za sjeverne oblasti Sulavesi i Papua nakon zemljotresa na Filipinima, saopštila je indonežanska geofizička agencija, navodeći da postoji rizik od talasa visine do 50 centimetara koji bi mogli pogoditi indonežanske obale.