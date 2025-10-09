Telefonski razgovor Veljka Belivuka i Vladimira Vuletića.
Bivši funkcioner FK Partizan Vladimir Vuletić je danas svjedočio na suđenju Veljku Belivuku u Specijalnom sudu u Beogradu kada je govorio o njihovom odnosu i poznanstvu. Odgovarao je na pitanja tužioca i Veljka Belivuka kada je rekao da je navijačima Partizana svojevremeno isplaćivano oko 100.000 eura godišnje za njihove navijačke aktivnosti.
Prema pisanju "Kurira", prije nekoliko godina se u javnosti pojavio presretnuti snimak telefonsko razgovora Vladimira Vuletića i Veljka Belivuka. Vuletić je ranije govorio da se samo jednom čuo sa Belivukom i da je tada kao potpredsjednik fudbalskog kluba imao komunikaciju sa navijačima u sklopu svog posla.
- Vuletić: Molim
- Belivuk: Profo, Velja je, šta radiš?
- Vuletić: Ćao, gdje si brate moj?
- Belivuk: Gdje si ti?
- Vuletić: Krenuo na Zlatibor. Evo me u Čačku, pa imamo konferenciju jednu studentsku sjutra i prekosjutra i u nedelju se vraćamo
- Belivuk: A dobro, super, ništa
- Vuletić: Dolazi nam i Ružić, ministar, da, da, da
- Belivuk: Opaaa
- Vuletić: Pa ja predajem njegovom sinu trenutno. Pa zato
- Belivuk: E nisam znao to
- Vuletić: Da, da
- Belivuk: Znači i on gura sina u politiku
- Vuletić: On je naš
- Vuletić: Ovo smo danas završili
- Belivuk: Sve znam, zato te i zovem. Da te vidim, da ti donesem
- Vuletić: Molim te, rekao sam ti. Ti si moj brat
- Belivuk: I ti si naš, i zato ti i kažem. Kad se vratiš u nedelju
- Vuletić: Ti znaš koliko ja tebe volim, tako da neću uopšte da pričam
- Belivuk: I mi tebe, brate
- Vuletić: Hvala ti puno
- Belivuk: Što se kaže da ne bude... Zbog malera... Radi malera, znaš
- Vuletić: Ajde vidimo se. U nedelju se vraćam
- Belivuk: Ajde kad se vratiš, javi mi se molim te
- Vuletić: Važi
- Belivuk: Lijepo se provedite
