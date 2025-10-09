Telefonski razgovor Veljka Belivuka i Vladimira Vuletića.

Bivši funkcioner FK Partizan Vladimir Vuletić je danas svjedočio na suđenju Veljku Belivuku u Specijalnom sudu u Beogradu kada je govorio o njihovom odnosu i poznanstvu. Odgovarao je na pitanja tužioca i Veljka Belivuka kada je rekao da je navijačima Partizana svojevremeno isplaćivano oko 100.000 eura godišnje za njihove navijačke aktivnosti.

Prema pisanju "Kurira", prije nekoliko godina se u javnosti pojavio presretnuti snimak telefonsko razgovora Vladimira Vuletića i Veljka Belivuka. Vuletić je ranije govorio da se samo jednom čuo sa Belivukom i da je tada kao potpredsjednik fudbalskog kluba imao komunikaciju sa navijačima u sklopu svog posla.

Vuletić: Molim

Belivuk: Profo, Velja je, šta radiš?

Vuletić: Ćao, gdje si brate moj?

Belivuk: Gdje si ti?

Vuletić: Krenuo na Zlatibor. Evo me u Čačku, pa imamo konferenciju jednu studentsku sjutra i prekosjutra i u nedelju se vraćamo

Belivuk: A dobro, super, ništa

Vuletić: Dolazi nam i Ružić, ministar, da, da, da

Belivuk: Opaaa

Vuletić: Pa ja predajem njegovom sinu trenutno. Pa zato

Belivuk: E nisam znao to

Vuletić: Da, da

Belivuk: Znači i on gura sina u politiku

Vuletić: On je naš

Vuletić: Ovo smo danas završili

Belivuk: Sve znam, zato te i zovem. Da te vidim, da ti donesem

Vuletić: Molim te, rekao sam ti. Ti si moj brat

Belivuk: I ti si naš, i zato ti i kažem. Kad se vratiš u nedelju

Vuletić: Ti znaš koliko ja tebe volim, tako da neću uopšte da pričam

Belivuk: I mi tebe, brate

Vuletić: Hvala ti puno

Belivuk: Što se kaže da ne bude... Zbog malera... Radi malera, znaš

Vuletić: Ajde vidimo se. U nedelju se vraćam

Belivuk: Ajde kad se vratiš, javi mi se molim te

Vuletić: Važi

Belivuk: Lijepo se provedite

