Veljko Belivuk je ispitivao Vladimira Vuletića na suđenju.

Danas je u Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno suđenje za pranje novca Bojani Belivuk i Tanji Miljković, suprugama Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Danas je svjedočio i bivši funkcioner FK Partizan Vladimir Vuletić koji je saslušan kao svjedok.

"Poznajem Marka Miljkovića, Belivuka, suprugu Veljka Belivuka. Viđao sam i Ivanovskog na stadionu", rekao je na početku ispitivanja, javlja "Kurir".

Otkrio je gdje i kada ih je upoznao. Iznio je podatak da se na godišnjem nivou navijačima Partizana isplaćivalo oko 100.000 eura za navijačke aktivnosti.

"To je bilo 2015. godine. Na tom sastanku koji je upriličen posle završetka utakmice i koji je završen tako što ga je tadašnji predsjednik kluba Zoran Popović napustio, pod izgovorom da ga boli glava, a posle je napustio klub.

Tada su došli i sastanak je potrajao do duboko u noć.Oni su u neformalnim razgovorima sa direktnorom Milošem Vazurom pričali o aktivnostima navijača, o gostovanjima, navijačkim rekvizitima, obezbjeđenju i na taj način su radili zajedno sa upravom na brendu Partizana.

U tom pogledu su sarađivali, ali nisu imali neki ugovor sa Partizanom. Na godišnjem nivou su dobijali oko 100.000 eura za navijačke aktivnosti.

Nemam saznanja kako je to raspoređivano navijačima, ne znam kako je isplaćivano jer nisam učestvovao u tome. Ja nisam raspolagao računima, nisam imao čak ni pravo potpisa. To je mogao samo Miloš Vazura", rekao je Vladimir Vuletić.

Vuletić je nastavio da govori o ovoj temi. Ispričao je da je to bila "vrsta uhodane organizacije".

"Postojala je vrsta uhodane organizacije, koja je u tom smislu definisala da navijači imaju pravo na naknadu, za obaveze koje imaju prema klubu", dodao je Vuletić.

Potom je Vuletiću pitanja postavljao i Veljko Belivuk. On ga je ispitivao o Aleksandru Stankoviću koji je ubijen 2016. godine u Beogradu, a tražio je od sudije da opomene Vuletića da ne gleda u njega dok odgovara na pitanja.

"Da, on je bio vođa navijača pre vas. Vi i Stanković ste vodili tribinu do 2016. godine", kazao je Vuletić na pitanje Belivuka.

