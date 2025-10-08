Nakon sudara kod Požarevca policija je u blizini zatekla tijelo nepoznate osobe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas oko 15:30 časova dogodila se saobraćajna nesreća kod Požarevca, a policija je blizu mjesta sudara dva automobila pronašla tijelo nepoznate osobe, saznaje "Blic". Sudar vozila dogodio se na putu Batuša - Petrovac na Mlavi, a na oko 100 mesta od te lokacije pronađeno je tijelo zasad nepoznate osobe.

Forenzika je na licu mjesta. Biće naložena obdukcija tela kako bi se utvrdio identitet i način na koji je osoba preminula.

Što se tiče sudara, oba vozila pretrpjela su značajnu materijalnu štetu usled čega je pozvana policija da obavi uviđaj. Istraga je u toku.