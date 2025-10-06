Poznati restoran u Požeškoj ulici na Banovom Brdu potpuno je izgorio jutros u požaru, a nezvanično se sumnja na podmetanje..

Izvor: MONDO/Stefan Stanković

Poznati restoranu na Banovom Brdu u Beogradu ovog jutra izgorio je do temelja. Nezvanično, sumnja se da je zapaljen.

Prema riječima žitelja ovog dijela grada kažu da je u restoranu puklo kao da je "bačena bomba".

Veliki broj vatrogasaca oko 5 sati uspio je da ugasi plamen koji se vidio i iz drugih djelova grada. Istraga je u toku, a srećom žrtava nema.

Uhapšen piroman

Kako mediji saznaju, njega je 29. septembra pokušao da zapali muškarac koji je odmah uhapšen.

S. B. (26) uhapšen je u utorak, zbog sumnje da je bacio Molotovljev koktel na poznati restoran u Požeškoj ulici na Banovom brdu.

On je, kako se saznaje, uhapšen ubrzo nakon napada, a sve zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera iz restorana i okolnih lokala. S. B. je osumnjičen da je prvo prišao lokalu, razbio izlog i ubacio zapaljivu napravu, ali zahvaljujući činjenici da nije lijepo zapalio fitilj, nije došlo do eksplozije.

Cijeli napad, zabilježen je na sigurnosnim kamerama, koje su olakšale policiji njegovu identifikaciju i pronalazak.