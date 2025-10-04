Muškarac (54) preminuo je u šumi kod Križevaca nakon što su ga tokom sječe drva izboli stršljeni, saopštila je PU koprivničko-križevačka.

Kako je saopštila PU koprivničko-križevačka, juče u prijepodnevnim satima dogodio se nesrećan slučaj u šumskom predjelu kod Križevaca.

Prilikom pripreme drva za ogrev, 54-godišnjeg muškarca napali su i izboli stršljeni. Nedugo nakon uboda, muškarcu je pozlilo i, uprkos ukazanoj lekarskoj pomoći, preminuo je na licu mjesta.

Uviđaj su obavili policijski službenici, a mrtvozornik je izvršio pregled tijela koje je, radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, prevezeno na Odeljenje patologije Opšte bolnice Bjelovar, gdje će biti obavljena obdukcija.

Policija je potvrdila da u ovom tragičnom slučaju nema elemenata krivičnog djela.

Podsjetimo, sličan slučaj se nedavno dogodio u Srbiji, kada je mještanka sela Rsavci kod Vrnjačke Banje M.M., stara 38 godina, majka dvoje djece, tragično preminula nakon ujeda stršljena.

Ubod koji može biti smrtonosan

Stršljeni su najveći predstavnici porodice osa i, iako su važni za ekosistem jer se hrane štetnim insektima, njihovi ubodi mogu biti izuzetno opasni za ljude, posebno ako dođe do više uboda odjednom ili ako je osoba alergična.

Ubod stršljena sličan je ubodu ose, ali je bolniji jer stršljen ubrizgava veću količinu otrova. Sam otrov nije smrtonosan za većinu ljudi, ali u većim količinama može izazvati ozbiljne reakcije, od jakog oticanja i mučnine do anafilaktičkog šoka koji može biti smrtonosan. Stručnjaci upozoravaju da više uzastopnih uboda, naročito u predjelu glave ili vrata, može dovesti do oticanja disajnih puteva i zastoja disanja.

Nakon uboda obično se javljaju bol, crvenilo, otok i svrab. Međutim, ukoliko se pojave simptomi poput vrtoglavice, ubrzanog pulsa, otežanog disanja, osjećaja stezanja u grudima ili gubitka svijesti, to ukazuje na tešku alergijsku reakciju i potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Kao prvu pomoć, mjesto uboda treba isprati vodom, ukloniti žalac ako je ostao, staviti hladan oblog i podići ubodeni ekstremitet ukoliko je moguće. Ako je osoba ubodena u usta ili jezik, postoji opasnost od oticanja jezika, usne duplje i grla. U tom slučaju, treba joj odmah dati da sisa kocku leda ili pije hladnu vodu kako bi se ublažilo oticanje.

Šta raditi ako vas ubode stršljen?

Ukoliko vas ubode stršljen, važno je da se odmah udaljite od mjesta gdje su se nalazili insekti jer mogu napasti ponovo. Na mjesto uboda stavite hladan oblog kako biste ublažili bol i oticanje. Ne treba istiskivati ubodeno mesto niti ga češati. Ako dođe do jače reakcije organizma, odmah potražite medicinsku pomoć.

Stršljeni rijetko napadaju bez razloga, ali mogu postati agresivni ako se osjete ugroženo ili ako se neko previše približi njihovom gnijezdu. Zbog toga ih ne treba rastjerivati naglim pokretima niti pokušavati samostalno ukloniti gnijezda. Ukoliko primjetite gnijezdo stršljena u blizini kuće, obavezno pozovite vatrogasce ili stručnu službu za uklanjanje insekata.