NIS priprema zahtjev za novo odlaganje sankcija SAD-a.

Naftna industrija Srbije priprema dopunjeni zahtjev za novo odlaganje primene američkih sankcija, koje će večeras ili sjutra zvanično uputiti SAD, prenosi Kurir saznanje Tanjuga.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30. septembra novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji NIS i kojom se kompaniji omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine, saopštio je NIS.

Firma Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je da je od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) dobila licencu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS do 8. oktobra.

Kompanija je dodala da će se u narednim danima, preko američkog pravnog zastupnika i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiti OFAC-u sa zahtevom za produženje licence.

