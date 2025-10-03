Pojavio se snimak pokušaja ubistva na Vračaru.

Izvor: Kurir

Danas je na Vračaru u Beogradu izboden muškarac, a policija je ubrzo uhapsila napadača I.S. (32). Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova zbog pokušaja ubistva, a "Kurir" je došao u posjed snimka sa sigurnosnih kamera na kom se vidi cio napad koji se dogodio danas u Sinđelićevoj ulici.

Kako saznaje "Kurir", napadač je na ulici napao muškarca nakon verbalnog sukoba. Prije toga je držao dijete u naručju!

Žrtva napada nije iz kriminalnog miljea već drži školicu sporta u vrtićima. Napad se dogodio usred dana u Beogradu.

Pogledajte snimak pokušaja ubistva na Vračaru

Pogledajte 01:03 (UZNEMIRUJUĆE) EKSKLUZIVNI SNIMAK NAPADA NA VRAČARU Napadač nosi dete, SPUŠTA GA, PA POTEŽE NOŽ NA PROLAZNIKA! Kamera sve snimila, poznato o kome je reč Izvor: Kurir Izvor: Kurir

MUP se oglasio saopštenjem o pokušaju ubistva na Vračaru

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju. Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom nanio povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio.

Povrijeđeni muškarac je prevezen u Urgentni centar. Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo", naveo je MUP u saopštenju.

(Kurir/MONDO)