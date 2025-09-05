Carinski službenici su, sprovođenjem mjera kontrole i primjenom analize rizika, spriječili pokušaj krijumčarenja oko 150 kilograma marihuane, namijenjene za tranzit preko Crne Gore ka zemljama okruženja, saopštila je Uprava carina.

Izvor: Uprava carina Crne Gore

"Prilikom ulaska praznog teretnog motornog vozila – hladnjače, otkriven je posebno izrađen bunker u krovu vozila sa pakovanjima biljne materije. O događaju je obaviješten nadležni tužilac, a lice koje je upravljalo vozilom, državljanin Bosne i Hercegovine, predat je službenicima Uprave policije na dalje postupanje, koji će preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

Rekli su da ta zapljena predstavlja "još jednu potvrdu odlučnosti carinske službe" u borbi protiv krijumčarenja narkotika i organizovanog kriminala.