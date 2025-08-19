Pretresi na više lokacija su u toku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako Kurir saznaje, na teritoriji Beograda u toku je velika akcija hapšenja koju sprovode pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog proizvodnje i stavljanja u promet droge.

"U toku je velika akcija hapšenja. Zaplijenjena je rekordna količina droge, do sada je pronađena preko 1,5 tona marihuane" kaže izvor Kurira.

Prema njegovim riječima, razbijena je jedna od najvećih narko-mreža u prijestonici.

Pretresi na više lokacija su u toku.