Rekonstrukcija čitavog događaja obavljena je 16. juna ove godine, kada je u Banjskom polju ''preslikan'' dan nestanka Danke Ilić

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigli su rezultati analize vještaka iz Beograda činjenica koje su dobijene na terenu prilikom rekonstrukcije slučaja male Danke Ilić.

Rekonstrukcija čitavog događaja obavljena je 16. juna ove godine, kada je u Banjskom polju ''preslikan'' 26. mart 2024. godine, dan kada je Danka Ilić nestala.

Ovo je bila najobimnija i najteža rekonstrukcija u istoriji srpskog tužilaštva. Pripremana je mjesec dana, a učestvovalo je na desetine ljudi, počevši od svjedoka, osumnjičenih, majke djeteta, stručnjaka, tužioca, policije...

"Upravo smo dobili rezultate analize rekonstrukcije nestanka i ubistva koju je radio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku Beograd. U njihovoj analizi sve se poklapa, vrijeme, izjave svjedoka, tragovi. Sada čekamo da nam stignu i rezultati analize rekonstrukcije Fakulteta tehničkih nauka, odsjek za saobraćaj iz Novog Sada. Oni, između ostalog, upoređuju činjenice sa terena, izjave svjedoka, pregledaju nadzorne kamere", navode u tužilaštvu.

Ovo je analiza koja se čeka u slučaju Danke Ilić

U suštini, stručnjaci iz Novog Sada treba da potvrde ili negiraju da li je vozilo osumnjičenih udarilo djevojčicu, kao i kretanje vozila tog dana i to u sekundi. Takođe, analiziraju se kretanja drugih automobila i to prijatelja osumnjičenih, srodnika, mještana, zatim vozila koja su se zatekla u blizini. Stručnjaci u Novom Sadu, osim što pregledaju sate snimaka kamera, upoređuju ih sa izjavama svjedoka i rekonstrukcijom, zaduženi su i za druge provjere koje se zbog istrage za sada ne iznose u javnost.

''Kada dobijemo nalaze iz Novog Sada, onda sve najprije šaljemo advokatima osumnjičenih jer bi možda oni imali neki prigovor, žalbu. Ukoliko nemaju, a sve se bude podudaralo sa ovim činjenicama koje imamo, mi optužnicu ne mijenjamo već je dajemo Višem javnom tužilaštvu u Negotinu. Međutim, dođe li do nepodudaranja idemo sve ispočetka", navode nezvanično u tužilaštvu.

(Informer/MONDO)