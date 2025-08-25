Nakon rekonstrukcije događaja i kompletne forenzičke dokumentacije, donijete nove naredbe o dodatnim vještačenjima.

Izvor: društvene mreže, Društvene mreže / screenshot

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, u toku su nova vještačenja u okviru dopune istrage protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji su osumnjičeni da su 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić!

Kako prenose mediji, iz tužilaštva je potvrđeno da su, nakon rekonstrukcije događaja i kompletne forenzičke dokumentacije, donijete nove naredbe o dodatnim vještačenjima. Ova faza istrage mogla bi konačno da otkrije istinu koja više od godinu dana muči cijelu Srbiju i region.

"Još nemamo nikakve nove informacije o istrazi protiv osumnjičenih. Njima je pritvor produžen i kao i dosad, a ja sam ponovo uložila žalbu na to. U svakom slučaju, zapisnik o rekonstrukciji još nije stigao u ruke branilaca optuženih", rekla je za Kurir advokatica Vanja Živković iz Bora, branilac Dejana Dragijevića.

Rekonstrukcija događaja, koja je održana 16. juna u Banjskom Polju, trajala je više od osam sati! U njoj su učestvovali osumnjičeni Janković i Dragijević, njihovi advokati, tužilac, forenzički tim, policija, ali i roditelji djevojčice Ivana i Miloš Ilić.

Osumnjičeni su dovedeni odvojenim maricama, a svaki detalj iz kobnog dana preslikan je uz pomoć lutke koja je predstavljala malu Danku.

"Njih dvojica su gotovo kao na traci izgovarali sve što su bili pitani o tom danu. Priče su im se poklapale, iako već više od godinu dana nemaju kontakt jedan sa drugim, s obzirom na to da se sve ovo vrijeme nalaze u različitim ćelijama zatvora, a ni sada nisu imali nikakvog kontakta, jer su dovezeni odvojeno i odvojeno su dovođeni na kobno mjesto. I Dragijević i Janković rekli su da su tog dana zajedno bili u službenom vozilu "Vodovoda" kada su se vraćali s terena u Banjskom Polju. Zaustavili su se u blizini spornog imanja, okrenuli auto u pravcu dvorišta, obojica su obavila malu nuždu, nakon čega su seli u auto i nastavili put", kaže izvor iz istrage.

Ivana Ilić, majka nestale djevojčice, još jednom je prošla kroz taj dan, vraćajući se na mjesto na kom joj je dijete nestalo. I ovog puta je, prema svjedočenju prisutnih, ostala pribrana.

"Ispričala je sve, kako su tog dana došli, gdje je stajala, gdje su deca bila, kako je fotografisala Danku, i kako je u trenutku nestala dok je davala vodu sinu..", navodi izvor.

(Kurir, Mondo)